В Подмосковье задержан подозреваемый в жестоком убийстве общественника

В подмосковном Воскресенске задержан подозреваемый в жестоком избиении местного борца с коррупцией. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, преступление связано с давним конфликтом, не связанным с общественной деятельностью погибшего.

Ранее сообщалось, что 11 февраля вечером во дворе многоэтажного дома в посёлке Виноградово двое неизвестных в медицинских масках совершили нападение на руководителя подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Дмитрия Грибова.

Злоумышленники нанесли ему удары по голове, предположительно битами, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на предпринятые врачами реанимационные мероприятия, скончался в больнице.

В СКР уточнили, что задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Изъят его автомобиль и два мобильных устройства. В ходе обыска по месту его жительства изъята одежда с явными следами преступления.

«По имеющимся у следствия данным, преступление совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим. Кроме этого, подозреваемый ранее судим за причинение среднего вреда здоровью потерпевшего. Таким образом нападение на потерпевшего никаким образом не связано с его деятельностью в общественных организациях», – подчеркнули в СКР.

По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В настоящее время ведется розыск второго участника нападения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.19

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