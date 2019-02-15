Стрельба и массовая драка в Москве: возбуждено уголовное дело

В Москве в результате конфликта с перестрелкой при участии порядка 20 человек один из участников ЧП получил ранения. Как сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Юрий Титов, инцидент произошел в 22 часа 40 минут около кафе на 1-й Курьяновской улице.

Он опроверг информацию о массовой драке с участием ста человек и десяти пострадавших и заверил, что речь идет не о криминальных разборках, а бытовом конфликте.

«В ходе инцидента неустановленные пока лица произвели выстрелы из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен, а также причинены механические повреждения автомашине иностранного производства. В ходе пресечения противоправных действий, в соответствии с законом «О полиции», полицейским из табельного ПМ был произведен один выстрел вверх. Пострадавших от выстрела нет», – говорится в официальном сообщении пресс-службы столичной полиции.

Титов также уточнил, что в ОМВД по району Печатники доставлено 18 граждан для проверки на причастность к совершению противоправных действий.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, предполагающей наказание за хулиганство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.19

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