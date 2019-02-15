«Победа» решила замять скандал с актером Лановым

Авиакомпания «Победа», которая регулярно оказывается в центре повышенного внимания из-за своего пренебрежительного отношения к пассажирам, пытается замять очередной громкий скандал – на этот раз вокруг народного артиста СССР Василия Ланового, которому перевозчик отказал в посадке на самолет. После инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс, знаменитому актеру предложили бесплатно летать до конца 2019 года.

Накануне Лановой не смог улететь рейсом из Москвы в Ростов-на-Дону из-за того, что ручная кладь одного из его сопровождающих оказалась больше допустимых правилами «Победы» размеров. Пока пассажиры пытались оплатить не прошедшие в калибратор вещи, самолет улетел. После этого Следственный комитет заявил о проверке ситуации с недопуском на борт народного артиста СССР.

Сегодня стало известно, что перевозчик в качестве исключения решил предоставить народному артисту СССР право до конца 2019 года оформлять бесплатные билеты на любые рейсы «Победы». Эта привилегия предоставлена Лановому «как знак особого почтения к его творчеству и жизненному пути», цитирует портал tourdom.ru заявление авиакомпании.

Сам Лановой заявил журналистам, что у него нет никаких претензий к авиакомпании. «Вопрос исчерпан. Нет никакой обиды и претензий», – сообщил актер РИА «Новости». Он также отметил, что пока не знает, воспользуется ли теми привилегиями, которые ему предоставил перевозчик.

Тем не менее, пользователи соцсетей с возмущением восприняли ситуацию с недопуском на борт знаменитого актера. На странице перевозчика в «Фейсбуке» многие интересуются, как был разрешен этот резонансный случай и сообщают, что «Победа» стирает критические комментарии в соцсетях. «Какой позор, – пишут пользователи соцсети. – Грош цена вашей компании. Вы не Победа. Вы ПОЗОР».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.19

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