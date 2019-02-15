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Пятница, 15 февраля 2019, 17:01 мск

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За заслуги в разрушении социального государства: определены главные «герои» России 2018 года

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Президент РФ Владимир Путин, глава правительства его четвертого срока Дмитрий Медведев и их партия «Единая Россия» стали главными антигероями 2018 года. Такого мнения придерживается большинство участников голосования, которое проводилось на сайте РИА «Новый День».

Судя по отзывам респондентов, именно руководству РФ и партии власти принадлежит «заслуга» в разрушении социального государства, закрепленного в Основном законе страны, и снижении уровня жизни населения России. Суть сакраментальной фразы Медведева про «денег нет, но вы держитесь» в 2018 году была реализована в полной мере – почувствовали не только нынешние пенсионеры, но и будущие, которым повысили возраст выхода на заслуженный отдых на фоне роста цен на бензин, продукты и все остальное при падении реальных доходов жителей страны. Премьер и «Единая Россия», вооружившись лозунгом Путина про необходимость «прорыва» и повышения уровня жизни, сделали все, чтобы этого не допустить, но пообещали очередное «светлое будущее». Гарант Конституции, продекларировав накануне своих перевыборов разворот госполитики в сторону людей, «благие» начинания кабинета министров и партии власти поддержал и оправдал.

В прошлом году социологи не случайно зафиксировали повышение уровня недоверия к власти, что нашло отражение и в рейтинге народных «героев» России. Главным антигероем участники голосования на сайте РИА «Новый День», в ходе которого была возможность выбрать несколько кандидатур, назвали президента РФ (26,15%). Второе место «заслужил» глава правительства РФ (20,02%), а третье – их партия «Единая Россия» (18,58%).

Остальные кандидаты в антигерои-2018 набрали гораздо меньше голосов, хотя среди них все же выделяется бывший вице-премьер, нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с результатом 6,62% голосов. Ему в «заслугу» вменяется обостряющийся коллапс отечественной космонавтики.

Замыкают топ-5 рейтинга «героев» России еще один бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в компании с действующим пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым и другими представителями власти, которые настаивают, что в России нет олигархов. За эту группу «товарищей» проголосовали 4,35% респондентов.

Согласно мнению участников опроса, которые в ходе голосования направили в редакцию РИА «Новый День» свой вариант имени главного «героя» страны, среди наиболее известных персон также упоминаются генеральный прокурор Юрий Чайка и его сыновья, один из которых активно вошел в «мусорный бизнес». В этом списке также губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и руководитель Челябинской области Борис Дубровский, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 29 января 2018 года по 13 февраля 2019 года. В голосовании приняли участие 3 315 человек.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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