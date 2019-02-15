«Ивантеевского стрелка» отправили в колонию на семь лет. Его родители заплатят потерпевшим миллионы

«Ивантеевский стрелок», напавший на учительницу и детей в подмосковной школе осенью 2017 года, получил реальный срок заключения. Согласно приговору суда, подростку предстоит провести в воспитательной колонии семь лет и три месяца. Кроме того, он должен выплатить потерпевшим в общей сложности два миллиона рублей.

Деньги, фактически, будут взысканы с родителей подростка, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката подростка Виктора Запрудского. Защитник назвал приговор излишне суровым и пояснил, что обсудит вопрос обжалования вердикта с родителями осужденного.

Гособвинитель при этом просил назначить срок в девять с половиной лет пребывания в воспитательной колонии, а потерпевшие заявляли гражданские иски на сумму более 4 млн рублей, уточняет «Российская газета».

Дело «Ивантеевского стрелка» рассматривалось в закрытом режиме, отмечает РИА «Новости». Подросток в суде заявил, что не намеревался кого-либо убивать.

Ученик 9 класса школы №1 в Ивантеевке 5 сентября 2017 года пришел в класс с пневматической винтовкой. Сначала он напал на учительницу, ударив ее кухонным топориком, а потом начал стрельбу и бросил несколько взрыв-пакетов. Пострадали учительница и трое детей. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «хулиганство».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.19

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