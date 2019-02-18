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Понедельник, 18 февраля 2019, 21:41 мск

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ЧП в Москве: на девочку упала лепнина

В Москве на Ленинградском проспекте произошло ЧП: в результате частичного обрушения лепнины дома пострадала 10-летняя девочка. Столичный главк Следственного комитата организовал проверку обстоятельств этого инцидента.

По данным ведомства, ЧП произошло 17 февраля, в результате у 10-летней девочки диагностирован ушиб.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

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