Суд вынес условный приговор полицейскому, обокравшему труп

В Подмосковье вынесен приговор по резонансному уголовному делу, фигурантом которого оказался сотрудник МВД, обвинявшийся в краже имущества убитого мужчины. Экс-полицейскому назначено 2,6 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, речь идет об инциденте, который произошел 22 мая 2018 года в СНТ «Весна» в поселке Белоозерский Воскресенского района. Тогда в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины, погибшего насильственной смертью. По версии следствия, оперуполномоченный, прибывший на место происшествия, при осмотре обнаружил и похитил две банковские карты принадлежащие погибшему. После этого он снял и присвоил с одной из похищенных карт 55 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счета») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.

В СКР уточнили, что уголовное дело в суде было рассмотрено в особом порядке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.19

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