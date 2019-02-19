В Подмосковье дошло до суда дело о халатности экс-участкового: отпустил педофила, который затем убил 5-летнюю девочку

В суд передано уголовное дело против бывшего участкового полицейского из подмосковного Серпухова, отказавшегося провести проверку в отношении мужчины, который был заподозрен в педофилии, а в результате погибла 5-летняя девочка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в июне 2017 года женщина сообщила в полицию, что местный житель Александр Семин совершил в отношении ее дочери противоправных действий сексуального характера. Однако полицейский, которому было поручено разобраться в ситуации, не стал проводить проверку, и 4 июля вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как считает следствие, это сформировало у Семина чувство безнаказанности. В результате, он похитил 5-летнюю девочку с детской площадки возле дома и в ночь с 22 на 23 июля 2018 года убил ее.

В СКР уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Сёмина продолжается. Ему предъявлено обвинение по п «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование малолетней»), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»), ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц») и ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Сейчас Семин находится психиатрической больнице. До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.19

Ушел из жизни знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд. / Банки констатировали семикратный рост покушений на счета юрлиц за год. / Экономика России в зоне риска: эксперты не ждут сдвигов в лучшую сторону. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»