В Подмосковье на женщину с двумя дочерьми упала глыба льда: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье на женщину с двумя малолетними детьми упала глыба льда. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло 15 февраля в Мытищах. Женщина вышла на прогулку с коляской, в которой были две ее двухлетние дочки. Во время прогулки с крыши 5-этажного дома на них упала ледяная глыба. Все трое получили повреждения в области головы.

По данному факту была проведена доследственная проверка. Как подчеркнули в СКР, падение льда и снега с крыши дома произошло вследствие ненадлежащего выполнения муниципальным унитарным предприятием г.о. Мытищи «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства» работ по техническому обслуживанию дома.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящий момент устанавливаются должностных лиц, ответственных за организацию и контроль уборки ледяного покрова с крыши данного дома.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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