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Вторник, 19 февраля 2019, 18:33 мск

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Эпидемия телефонного терроризма в Москве: «заминировали» даже Останкинскую телебашню

В Москве продолжается волна телефонного терроризма: сегодня в столице «заминировано» более десятка зданий, в том числе Останкинская башня, а также Казанский и Савеловский вокзалы, передают информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что к 15:00 поступили угрозы взрыва торговых центров «Парус», «Метрополис», «Капитолий», «Райкин Плаза», «Алтуфьевский» и «Савеловский», передает «Интерфакс». С территорий этих ТЦ было эвакуировано более 5 тысяч человек.

К 16:15 также поступили сообщения о бомбах в гостинице «Космос», на Казанском вокзале и в Останкинской телебашне и еще около 10 торговых центрах. Также стало известно об угрозе взрыва в ТЦ «Щука» и на ГЭС-1 на Раушской набережной.

Стоит отметить, что утром также поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов в ТЦ «Атриум» на Курской и «Парка Зарядье», а также школы и лицея на востоке Москвы. Эта информация не подтвердилась.

Напомним, накануне неизвестные сообщили об угрозе взрывов в нескольких торговых центрах и школах Москвы. Сотрудники МЧС и полиции проверили десятки объектов, в числе которых две школы и детский сад, а также торговые центры на Кронштадтском бульваре и улице Генерала Берзарина.

Как сообщал «Новый День», массовые сообщения о заложенных бомбах начали поступать с 25 января по всей России. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале, в Центральной России. Целью атаки, в основном, являются школы, больницы и торговые центры. Во всех случаях полицейские проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

5 февраля в Москве и Подмосковье количество звонков о минировании превысило 200 случаев. Эвакуация затронула порядка 20 тысяч человек.

По словам экспертов, основная опасность «эпидемии телефонного терроризма» заключается в том, что во время эвакуации злоумышленники могут замерить время и маршрут подъезда экстренных служб к месту ЧП, а также увидеть план действий власте

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