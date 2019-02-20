ЧП в Подмосковье: в школьной столовой рухнула крыша

В подмосковном городском округе Можайске в школьной столовой обрушилась крыша. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ЧП произошло около 10:25 в деревне Тропорёво, дом 10.

Для ликвидации последствий было привлечено 6 единиц техники и 18 человек. В МЧС уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Обрушение кровли произошло на площади 146 квадратных метров в отдельно стоящем здании, отмечает «Интерфакс». Всего в школе находилось 200 учеников и 26 сотрудников. Все они были эвакуированы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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