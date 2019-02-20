Путин озвучил новые меры господдержки семей: многодетных освободят от налогов и поднимут детские пособия

Новый пакет мер, призванных улучшить демографическую ситуацию в России, предложил в своем ежегодном послании президент РФ Владимир Путин. В частности, речь идет об увеличении пособия по уходу за ребенком и снижении налоговой нагрузки для многодетных россиян.

Сокращение численности населения, отмеченное по итогам 2018 года, глава государства связал с демографическими ямами 20 века, и подчеркнул, что ситуацию необходимо исправлять. Новый пакет мер по поддержке семей уже готов, заявил при этом Путин.

В частности, речь идет о выплатах на первого и второго ребенка до полутора лет. Сейчас на первенца выплаты идут из федерального бюджета, на второго – семья может получить из средств материнского капитала. Суммы зависят от прожиточного минимума в конкретном субъекте РФ, в среднем по стране эта сумма составляет около 11 тысяч на ребенка в месяц. Сейчас их получают семьи, доход которых меньше полутора прожиточных минимумов на человека.

«Пора сделать следующий шаг. Предлагаю 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов для члена семьи», – сообщил Путин, что было встречено продолжительными аплодисментами в зале. «Такие запросы есть у людей. Прямо в администрацию президента поступают», – объяснил глава государства. По его словам, число семей, получающих выплаты, за счет этого возрастет в полтора раза и достигнет почти 70% семей, где рождаются вторые дети.

Еще одно новшество касается пособия по уходу за детьми-инвалидами, которое составляет всего 5,5 тысячи рублей. С 1 июля оно должно повыситься до 10 тысяч рублей. «Понимаю, конечно, что и это немного, тем не менее, такая мера станет дополнительной мерой поддержки», – сказал президент.

Кроме того, глава государства обозначил новый налоговый принцип в демографической политике: больше детей – меньше налогов. В частности, Путин предложил увеличить федеральную льготу на недвижимое имущество для многодетных семей – дополнительно освободить от налогов по 5 кв метров в квартире и по 7 кв метров в доме на каждого ребенка. Полностью освободить от налогов для многодетных президент призвал и земельные участки площадью до 6 соток, которые являются самыми распространенными в стране. Пока эта льгота предусмотрена для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. «Регионы прошу предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми», – поручил Путин.

Правительству и ЦБ РФ глава государства поручил «последовательно удерживать линию снижения ставок по ипотеке» сначала до 9%, а после – до 8% и ниже. Особые меры предложено предусмотреть для семей с детьми, в частности, улучшив условия по ипотеке для семей с двумя и более детьми. Сейчас ставка составляет 6% – все остальное субсидирует государство, однако пока эти условия действуют только на ограниченный период 3-5 лет. Льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей. Теперь, по предложению президента, льгота должна быть распространена полностью на весь срок кредита. В 2019 году это потребует 7,6 млрд рублей из федерального бюджета, в 2020 году – 21,7 млрд, в 2021 – 30,6 млрд рублей. Программа может охватить 600 тысяч семей. Деньги на это есть, заверил президент.

Кроме того, подчеркнул главка государства, с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, в России можно ввести еще одну меру поддержки многодетных семей: гасить за нее 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Эти меры предложено запустить задним числом уже с 1 января 2019 года.

Правительству и ЦБ РФ президент поручил также проработать меры по поддержке индивидуального жилищного строительства для семей с детьми, поскольку «эта сфера не охвачена ипотекой».

В то же время Путин призвал также полностью до 2021 года решить проблему с яслями, создав 270 тысяч новых мест, из них уже в этом году 90 тысяч. За три года на эти меры должно быть направлено 147 млрд из федерального и региональных бюджетов.

Все госуслуги по предоставлению мест в садах, предоставлению налоговых вычетов должны быть полностью автоматизированы – от гражданина будет требоваться только подать запрос на предоставление какой-либо услуги. «Остальное система должна сделать самостоятельно», – подчеркнул Путин.

Этот пакет мер глава государства назвал не исчерпывающим, но первоочередным, призвав всех наращивать возможности в этой сфере и предлагать новые решения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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