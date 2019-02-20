Послание президента: Кремль не знает, как отвечать на «мусорные» вызовы

У Кремля нет четкого решения проблемных точек, которые обнажились в последнее время, в том числе, после начала «мусорной реформы». В администрации президента РФ понимают всю серьезность этих вызовов и бессмысленность стратегии их замалчивания, считает политолог Дмитрий Фетисов. По его оценке, в целом послание было призвано повысить уровень доверия населения к власти, но насколько это удалось – вопрос.

«Окончательного решения как реагировать на эти вызовы у Кремля нет», – отметил политолог на своей странице в «Фейсбуке», где опубликовал несколько тезисов по итогам послания президента Федеральному собранию.

Основной в послании, считает Фетисов, стала демографическая проблема. «Несмотря на то, что [Путин] не так активно затрагивал тему пенсионного возраста, напрямую связанную с демографическими факторами, именно тема улучшения условий жизни в контексте демографической проблемы стала основной в послании, – пояснил политолог. – Все остальные темы, которые поднимались президентом, в виде конкретных шагов и задач касались как раз решения демографической проблемы. Путин четко ответил на вопрос «просило ли государство вас рожать». Государство «просит рожать» и даже обещает поддерживать».

По оценке эксперта, послание президента РФ на этот раз было обращено не к федеральным элитам, а к гражданам России. «Отсюда и подобный формат, – объясняет Фетисов. – Кремль обеспокоен падением рейтингов институтов власти, и послание – один из шагов по повышению рейтинга президента».

При этом политолог усомнился в результативности таких шагов, отмечая, что повысить рейтинг такими методами если удастся, то процентов на пять и на короткий период. «А потом произойдет отток. Нарушение существующего общественного договора требует других подходов на вызовы, и в Кремле их пока не нашли, – полагает он. – Но сейчас надо смотреть не на рейтинг президента в текущий момент, а на то, каким он будет через 2-3 года, и удаться ли Путину осуществить задуманное в рамках запланированного «инфраструктурного Прорыва», который и станет ключевым проектом его последнего срока на посту президента».

В целом же Дмитрий Фетисов называет сегодняшнее послание президента максимально конкретизированным: Владимир Путин с самого начала «озвучил конкретные задачи перед законодателями и членами правительства, четко обозначив какие шаги и законодательные акты необходимо предпринять».

Президент РФ сегодня в Гостином дворе обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Речь главы государства длилась почти полтора часа. Первыми в послании президент затронул внутренние социальные проблемы и поручил увеличить выплаты для отдельных категорий льготников, понизить ставки по ипотеке, проиндексировать пенсии и призвал чиновников не прятаться от «мусорной проблемы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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