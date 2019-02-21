Жители Ульяновска доведены до отчаяния: просят Путина разобраться с запредельными тарифами ЖКХ

В Ульяновске стоимость коммунальных услуг возросла до критически высокого уровня, в результате чего жители города оказались на грани вымирания – многие вынуждены голодать. Об этом говорится в обращении инициативной группы к президенту РФ Владимиру Путину.

В письме, текст которого поступил в редакцию РИА «Новый День», отмечается, что некогда гарантированная губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым «заморозка» коммунальных тарифов оказалась блефом – в начале 2019 года стоимость услуг ЖКХ вновь была повышена, а ее уровень достиг критической отметки.

«Если ещё в январе 2019 года цена коммунальных услуг в отдельных районах региона составляла 7900 рублей, то уже в феврале 2019 года цена безосновательно возросла до 9600 рублей. Такая величина коммунального бремени оказалась совершенно непосильна местным пенсионерам и лицам с доходом ниже прожиточного минимума, которых в Ульяновске большинство», – говорится в обращении к главе государства.

Авторы письма подчеркивают, что «при минимальной зарплате в регионе в 12 тысяч рублей (а именно такую сумму денег зарабатывает большинство рядовых жителей Ульяновска) расходы на коммунальные услуги в размере 9600 рублей без учета стоимости электроэнергии – совершенно непосильное бремя».

«Для пенсионеров, величина пенсии которых составляет в среднем чуть более 7 тысяч рублей в месяц, подобные расходы попросту катастрофичны. Люди доведены до отчаяния и фактически вынуждены голодать, чтобы хоть как-то выжить. Граждане уже не уверены, что со временем ситуация может измениться к лучшему, поскольку коммунальные расходы растут стремительно, тогда как доходы населения так же стремительно уменьшаются», – отмечается в обращении.

В этой связи представители инициативной группы жителей Ульяновска просят президента РФ вмешаться в ситуацию – инициировать тщательную проверку коммунальных служб региона, добиться снижения явно обоснованных коммунальных тарифов и рассмотреть вопрос об отставке руководства региона, допустившего эту критическую ситуацию.

Ульяновск – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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