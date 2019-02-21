СПЧ требует от Собянина справедливости: мэрия выселяет из квартир добросовестных собственников

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) потребовал от столичного градоначальника Сергея Собянина разобраться с вопиющей ситуацией, когда московская мэрия отнимает у добросовестных приобретателей жилье, проданное им мошенниками по вине чиновников. Соответствующее письмо градоначальнику направил глава СПЧ Михаил Федотов.

В своем обращении он подчеркнул, что московские власти продолжают выселять добросовестных собственников квартир, вопреки решению Европейского суда по правам человека, Конституционного суда РФ и своим собственным заявлениям, пишет «Коммерсантъ».

Федотов обратил внимание, что департамент городского имущества Москвы сейчас ведет минимум два судебных процесса о выселении добросовестных приобретателей, еще не менее 12 дел уже выиграл и добивается исполнения решений о выселении. При этом подчеркивается, что таким образом власти лишают часть граждан единственного жилья и ставят под угрозу реализацию их прав.

По информации СПЧ, квартиры, которые конфискуют власти, было приобретены собственниками в результате незаконных цепочек «при недостаточной осмотрительности» чиновников мэрии, либо не были своевременно оформлены в собственность столицы как выморочное имущество. «По вине департамента городского имущества Москвы были созданы условия для незаконной регистрации прав собственности на квартиры с целью их перепродажи», – пишет мэру Москвы глава СПЧ.

В связи с этим, Совет рекомендует мэрии отказаться от обращения в суды, Росреестр и МВД для выселения граждан, которые зарегистрировали собственность, полагаясь на данные Единого госреестра недвижимости, и не добиваться исполнения судебных решений по таким делам. Вместо этого, власть должна заключить с добросовестными приобретателями, чьи квартиры уже перерегистрированы, договоры их социального найма с последующей приватизацией, считают в СПЧ.

Напомним, в середине 2000-х годов власти Москвы начали подавать иски об истребовании квартир, которые якобы были приобретены по мошенническим схемам. После этого ЕСПЧ стал массово коммуницировать жалобы, и в 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил решить проблему. В 2016 году ЕСПЧ принял очередной пакет постановлений в пользу добросовестных приобретателей; после этого Конституционный суд в 2017 году признал регулирующую этот вопрос ст. 302 Гражданского кодекса неконституционной.

По данным Минюста на 1 февраля 2019 года, это решение КС остается неисполненным. К рассмотрению внесенного правительством в 2017 году проекту поправок к Гражданскому кодексу, направленных на защиту добросовестных приобретателей жилья, Госдума до сих пор не приступила.

Москва, Мария Вяткина

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