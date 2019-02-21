Директор московской клиники-убийцы получил 1,6 года тюрьмы

Мещанский суд Москвы приговорил Сагындыка Кудайбердиева – директора клиники «Асклепий Мед», где летом после операции умерла пациентка, к одному году и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщила пресс-служба Росздравнадзора, само учреждение, работавшее незаконно, закрыто.

ЧП произошло в клинике летом 2018 года. Женщина 1978 года рождения скончалась после эстетической операции по пластике половых губ. В июле Росздравнадзор провел внеплановую выездную проверку, по итогам которой выяснилось, что медорганизация вообще не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности.

При этом клиника «Асклепий мед» предлагала гражданам стран СНГ широкий спектр медуслуг, которые не были безопасными для пациентов: врачи не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое в ходе лечения оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарственные препараты и медицинские изделия.

Материалы проверки были переданы в столичное управление Следственного комитета РФ. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Кудайбердиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Напомним, последние несколько лет в столице участись гибели пациентов частных клиник. В апреле 2018 года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало о смерти еще одной пациентки.

В конце июля и начале сентября в столичных клиниках умерло еще две пациентки.

12 ноября в частном медицинском центре «Сфера» при проведении операции по коррекции носа девушке было пробито основание черепа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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