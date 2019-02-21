«Мэрия боится жителей!» Москвичи пришли требовать ответа от Собянина (ВИДЕО)

Сегодня москвичи пришли с требованиями в мэрию Москвы. У здания столичного правительства на Тверской улице собрались активисты из разных районов столицы с обращениями к мэру Сергею Собянину, чтобы передать ему документы через общественную приемную – проблемы у всех разные, большинство касается застройки районов, парковок и жилищных вопросов. Прямую видеотрансляцию с места в соцсетях вел канал «Рупор Москвы». В ролике видно, что на улице перед мэрией стоят автозаки.

«Они каждый раз уверяют, что город развивается, это вам во благо – но почему-то при этом ущемляются права москвичей», – говорит активистка, приехавшая с севера Москвы, где жители протестуют, в частности, против строительства логистического центра РЖД.

«Проблемы будут решаться только когда будет диалог, – считает активистка. – Сегодня москвичи пришли требовать диалога. Мэрия боится жителей. Они ей опасны. Жители вооружены бумажками и ручками. А мэрия боится, тут подогнали уже третий автозак. Народа даже не так много, чтобы было сразу три автозака». «Мы дожили до того, что москвичи подают в суд на мэрию, на Собянина! Он подписывает документы. Мы подаем в суд на него», – возмущается женщина.

«В Ховрино идет безудержная застройка района. У нас была точечная застройка, уплотнительная, а теперь уже вырубают парки и скверы, чтобы строить дома, – говорит другой активист. – Строят ЖК и забывают про инфраструктуру социального характера. У нас ни больницы, ни клубов, и даже в соседних районах нет. Нет садов, в яслях три человека на одно место». В спальном районе собираются расширять улицу Дыбенко до 8 полос, снося всю зеленую зону вдоль дороги – она пройдет в полутора метрах от фундаментов жилых домов. «Это как МКАД фактически, – поясняет мужчина. – Городские власти в погоне за рублем забывают про все. Вот мы и хотим, чтобы они обратили на нас внимание».

С обращением о своих проблемах сюда приехали и жители района Кунцево. где ГК «ПИК» огородил строительным забором двор трех домов для строительства 26-этажной высотки.

Люди знакомятся, обсуждают свои проблемы целыми районами, стоя перед входом в мэрию – туда пускают по несколько человек, чтобы они могли оставить свои требования в письменном виде. Первые выходят – запускают следующих. «Мы за Родину!» – выкрикивает одна из женщин.

Муниципальный депутат Академического района Левон Смирнов говорит, что в районе рядом с эндокринологическим центром без всякого предупреждения начали строительные работы. «Люди меня делегировали, чтобы я оставил обращение, чтобы они остановили работы до согласования с жителями», – объясняет депутат.

«Хамы из Министерства обороны продолжают наступление на Хамовники», – говорит еще одна активистка. «Есть такая вещь, которую затеяли власти, терминально-логистические центры, это промзона. Пилотный проект в Ховрино. Это гигантская промзона, которая включает себя жилую застройку, то есть люди просто живут в промзоне. Никакие нормы в 300-500 метров от жилья, санитарные лесопосадки, не соблюдаются. Это ждет всю Москву», – объясняет другая женщина. По ее словам, активисты Западного Дегунино намерены подать в суд против слушаний, на которых подобные проекты получают одобрение, невзирая на мнение жителей.

Это уже не первый поход москвичей к мэру города. Правда, как отмечают сами активисты, чиновники на контакт идти не хотят – и проблемы практически не решаются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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