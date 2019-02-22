«Полицейская, посмотрев видео, чуть не рыдала»: в Подмосковье на школьниц напали тибетские мастифы

В подмосковном Зарайске на трех школьниц напали собаки. Девочки шли на тренировку по фигурному катанию, а в итоге им пришлось ставить прививки от бешенства. Следственным отделом ГСУ СК по Московской области начата доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета, по предварительной информации инцидент произошел 21 февраля, когда три девочки – 2004, 2005 и 2007 годов рождения – направлялись на тренировку по фигурному катанию в местный Ледовый дворец.

Школьницы уже почти зашли на территорию дворца, когда на них напали две огромные собаки – следователи полагают, что это были псы породы тибетский мастиф. Собак удалось отогнать сотрудникам Ледового дворца. Девочки же оказались в больнице с ушибами.

Сейчас следователи ищут хозяев собак. Если же псы окажутся бродячими, сотрудники следственного отдела выяснят, не было ли ранее жалоб на нападения этих псов, и какие меры приняли местные чиновники.

У собак есть хозяйка, а в этот день псы сумели открыть магнитный замок и выбраться на улицу, пишет в группе «Женская Рязань» в соцсети «ВКонтакте» Юлия А. Она сообщила, что ее дочь была одной из тех школьниц, на которых напали собаки. «Страху я натерпелась. Они такие лошади... Женщина полицейский, посмотрев видео, чуть не рыдала», – отметила женщина, пояснив, что ее дочери после этого поставили прививку.

«Хозяйке грозит штраф за это. Даже не грозит, а будет», – добавил Юлия, отметив, что «вот так заводят псин огромных, а как их содержать и воспитывать – не знают».

Пользователи предлагают сурово наказать владельцев собак, не сумевших уследить за своими питомцами и поставившими под угрозу жизнь детей. Родителям девочек советуют обращаться в суд, отмечая, что штраф – «это смешно, когда ребенка искусали».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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