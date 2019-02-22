Путин вернулся на «левую поляну», но его послание нереализуемо

Президент РФ Владимир Путин не готов реформировать политическую систему страны и оставил за собой «ручное управление». По мнению известного политолога Никиты Исаева, глава государства, выступая с посланием к Федеральному собранию, также показал, что возвращается на «левую популистскую поляну» и строит «железный занавес 2.0». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал накануне на заседании дискуссионного клуба «WTF?»

«Послание ровно такое же, как было год назад, 10 лет назад. Путин ничего не представил нового, кроме двух вещей. На фоне падения своего рейтинга и рейтинга доверия к власти, которое фиксируется каждую неделю примерно по одному процентику, он понимает, что единственная политическая поляна, на которую ему стоит вернуться – на которой он был, но немного отпустил – левая популистская повестка. Он понимает, что эту повестку начинают захватывать», – обратил внимание Исаев.

Он пояснил, что преимущество президента заключается в том, что у него, как «бюджетного держателя», в отличие от других популистов, есть возможность пообещать социальные выплаты. «Насколько это будет реально, представить себе не могу. Не уверен, что и депутаты, которые должны изменения вносить в бюджет, могут», – отметил он.

По словам политолога, еще один важный момент в послании заключается в том, что «Путин строит «железный занавес 2.0».

«Это послание полностью диссонирует с тем, чем он шел на выборы и победил. Путин говорил о прорыве технологическом. Но мы же все понимаем, что технологический прорыв без взаимодействия с западным миром невозможен. Все технологии там, мы свои, к сожалению, не создаем и даже не можем воровать так же эффективно, как Китай или другие страны юго-восточной Азии. То, что Путин посылал месседжи на Запад, вы отлично знаете: бомбить будем либо Вашингтон, либо Брюссель – тех 15 минут было вполне достаточно (чтобы это понять)», – считает Исаев.

С его точки зрения, послание доказало, что «ручное управление в нашей стране остается как основа». При этом он выразил уверенность, что в такой ситуации реальных изменений ни социальной, ни экономической ситуации ждать не следует.

«Президент, который говорит о процентах по ипотеке, влезает в вопросы глубже, чем это делают министры… это – ручное управление. Но президента на всех не хватит. Я предполагаю, что Путин не собирается даже ремонтировать политическую систему, которая, на мой взгляд, находится практически в зазеркалье. А это значит, что политической воли для тех действий, которые были обозначены, нет. Делать это без политической воли невозможно. Послание нереализуемо», – уверен Исаев.

По его оценке, Россия нуждается в «жесткой политической реформе». «Необходим досрочный роспуск Государственной думы и нынешнего состава депутатов, на основании этого – роспуск правительства. Без этого вы к 21 году Думу не соберете – это будет Дума уровня Венесуэлы, с тем центром власти, на который будут делать ставку те, кто нас сегодня изолирует и на нас давит», – подчеркнул Исаев.

Как ранее сообщал «Новый День», 20 февраля Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Он заявил о необходимости социальной поддержки семей, борьбы с бедностью, и анонсировал новое оружие. Президент подчеркнул, что уже в этом году граждане должны почувствовать реальное улучшение жизни.

Жители страны неоднозначно восприняли послание главы государства. Часть пользователей Рунета вспомнили про «спящего» премьера Дмитрия Медведева, который «не знает что делать». Другие упоминают фразу Путина «времени на раскачку нет», отмечая, что Россия раскачивается с 2007 года. За 12 лет президент в шестой раз произнес такую фразу в разных вариациях.

Москва, Мария Вяткина

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