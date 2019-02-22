Путин потерял ТВ-аудиторию: в Кремле нашли удобное объяснение

Послание президента РФ Владимира Путина в этом году посмотрело рекордно малое за шесть лет количество телезрителей. Такое же отсутствие интереса к речи президента отмечалось в 2013 году – эксперты уверены, что это ярко демонстрирует кризис доверия к власти. Между тем, в Кремле уже нашли удобное объяснение: там заявили, что послание россияне смотрят не по телевизору, а в Интернете.

По предварительной информации Mediascope, на всех пяти телеканалах послание Путина посмотрели лишь 5,9% москвичей – это примерно 870 тысяч человек. Как пишет «Коммерсант», в пользу выступления главы государства сделали свой выбор только 39% жителей столицы, которые в это время смотрели телевизор. Для сравнения: в 2018 году послание смотрели 7,3% москвичей – или 42,5% телезрителей, в 2015 8,7% (47,6%). Больше всего зрителей послание собирало в 2014 году, когда происходили небезызвестные крымские события. Тогда речь Путина заинтересовала почти каждого десятого москвича и половину из тех, кто в тот момент смотрел телевизор. А вот в 2013 году цифры были сравнимы с данными этого года: послание смотрело лишь 5,2% москвичей.

Политолог Аббас Галлямов объяснил падение интереса к речи президента общим кризисом доверия, который начался в прошлом году. «Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, поэтому и не слушают, что он скажет», – считает он. Пока, по мнению эксперта, речь не идет о протестных настроениях в чистом виде, однако такие свидетельства – первый шаг в их направлении.

Общим снижением доверия к власти и «девальвацией доверия к словам политиков» объясняет низкий интерес к посланию президента и политолог Михаил Виноградов. Дальнейший ход событий будет зависеть от того, «сработают ли те социальные ожидания, которые были даны в послании, или же запомнится только внешнеполитическая его часть и создастся ощущение, что ничего в стране не поменялось», считает он.

Рейтинг одобрения президента в конце января упал до 61% – именно столько россиян одобряют его работу. Еще месяц назад эта цифра составляла 64,6%. Не одобряют деятельность Путина 30,1% – против 26,8% ранее.

Между тем, в Кремле уже нашли объяснение низкому интересу телезрителей. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что причиной стал переход зрителей в Интернет. «В целом все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику», – цитирует Пескова «Интерфакс». Пропорции телезрителей и поклонников Сети изменяются каждый год, «определённый сегмент от эфирного телесмотрения уходит в Интернет, это процесс, который наблюдается во всех странах мира», заявил Песков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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