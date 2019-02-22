Пять «ловушек» для Путина: что грозит президенту РФ в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин рискует оказаться в коммуникационных ловушках, которые сформировались в результате проводимой политики и его же публичных заявлений. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, председатель Комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко, комментируя послание главы государства Федеральному Собранию. Эксперт назвал пять таких рисков, и отметил, что это те сложности, с которыми Путину придется иметь дело.

Первую из них Минченко называет «ловушкой темпа», отмечая, что именно темп крайне важен в любом единоборстве. «В последнее время у нашей власти темп очень рваный, происходит постоянное перепрыгивание с одной модели на другую», – пояснил он в эфире на своей странице в «Фейсбуке».

Эксперт обратил внимание, что прошлогоднее послание президента было наполнено оптимизмом и строилось вокруг идеи о том, что россиян ждет светлое будущее, серьезное развитие экономики, социальной сферы. «После этого нам неожиданно говорят: ребята, такое дело – бюджет не резиновый, денег не хватает, надо затянуть пояса, поэтому мы реализуем изменения пенсионного законодательства, – напомнил Минченко. – Оказалось, что денег нет. После чего в конце года [идут] большие эфиры Путина и Медведева, экономика на подъеме, мы двигаемся вперед, скоро будет прорыв. Подождите, только что не было денег и надо было затянуть пояса?»

В отдельности все эти сообщения имеют право на существование, отмечает политолог, но когда они транслируются в течение одного года одно за другим – это чревато имиджевыми проблемами для власти.

Вторым риском для главы государства станет «ловушка масштаба». «Путин анонсировал большое количество мелких послаблений различным категориям населения, – напомнил политолог о первой части послания президента. – Но вопрос в том, насколько эти точечные поблажки позволят убрать общее, глобальное недовольство?» «Тут, мне кажется, есть определенный риск несовпадения по масштабам», – пояснил эксперт.

Третий риск – «ловушка вертикали». «Анонсированы огромные бюджетные затраты на инфраструктурные проекты, экологию, мусор, социальные выплаты. Вопрос – а кто будет оператором? – отмечает Минченко. – Понятно, что оператором будут крупные федеральные группы, члены и кандидаты в члены «Политбюро 2.0». Возникает вопрос – насколько будет велик энтузиазм по поводу этих мер со стороны региональных элит?»

Политолог напомнил, что в рамках крупных инфраструктурных проектов в регионах пока наблюдается схема, при которой приходят федеральные группы и перераспределяют ресурсы от регионалов в свою пользу.

Еще одна «ловушка проверки реальностью» – риск для президента, при котором действительность зачастую опровергает самые популярные его утверждения. Так, «любимый рефрен Владимира Путина» – «хватит кошмарить бизнес» – звучит на фоне масштабного дела «Бэринг Восток». При этом ситуация получила серьезный резонанс не только в России, но и за рубежом, отметил Минченко.

Пятая – «ловушка стиля» – может столкнуть главу государства с последствиями избранной властью системы отбора кадров, считает эксперт.

«Путин анонсировал – я так понимаю, что Кириенко предложил – программу неуклонного кадрового отбора с конкурсов для детей, студентов, все эти разнообразные «Лидеры России». Это отбор, по сути, по корпоративистким критериям, – поясняет Минченко. – Конкурсы, тесты, KPI и тд. Модель в принципе интересная, кто-то в Телеграм уже назвал ее неоконфуцианской». При этой модели лидеры двигаются не по линейке публичной политики, а по меритократической лестнице, где их оценщиками являются не избиратели, а анонимные эксперты, системы тестов и HR.

«Но сегодня антиистеблишментный запрос существует во всем мире, не только в России. Мы часть мировой политической системы, как бы мы ни хотели думать о себе как о какой-то сверхуникальной цивилизации – мозг человеческий устроен примерно одиниково, – отмечает политолог. – И запрос [существует] на большее участие, на неформальных лидеров, которые выглядят так, как обычные люди, разговаривают как обычные люди, озвучивают эмоции и мысли обычных людей. И большой вопрос, насколько эти молодые технократы смогут соответствовать этому запросу».

Пока же следующее поколение российских руководителей взращивается в среде групп и членов семей существующего «Политбюро», лично лояльных Путину силовиков («это группа телохранителей и примкнувших к ним: Дюмин, Матовников, Миронов, Бабич и тд»), и молодых технократов.

«Но где-то здесь должно быть место и для людей, пришедших через публичную политику, – считает Минченко. – Тем более, что из наиболее эффективных членов команды Путина очень многие прошли в свое время через горнило конкурентной политической борьбы». В качестве примера политолог назвал Сергея Собянина, который в 2001 году выиграл выборы у действующего губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого. «Юрий Трутнев – выиграл выборы мэра, потом выборы губернатора тоже у действующего губернатора Пермского края, – добавил Минченко. – То есть лучшие управленцы команды Путина – это люди, которые прошли через горнило публичной политики».

«Мне кажется, что вот эта ловушка стиля, когда в ответ на запрос на участие людей в управлении государством говорят: ничего-ничего, вы не волнуйтесь, мы сейчас самых лучших отберем – это ловушка достаточно серьезная, – подчеркнул политолог. – Я не думаю, что это неправильный путь. Я говорю, что это порождает определенные риски, которые необходимо оценивать».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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