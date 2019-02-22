Москва под лавиной «телефонного террора»: «заминировано» более 700 отделений банков

«Телефонные террористы» продолжают массированную атаку Москвы. В течение суток поступили сообщения о «минировании» более 700 отделений банков, а также десятков школ и магазинов.

«В минувшие сутки в Москве неизвестные прислали анонимные сообщения о заложенных бомбах во множество отделений банков. Среди них были офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Всего было заминировано 707 отделений известных банковских организаций», – цитирует слова источника М24.

Отмечается, что также появилась информация о бомбах в 14 школах, двух госучреждениях и семи коммерческих объектах. Для проверки зданий было привлечено более тысячи сотрудников полиции. Всего из-за сообщений о «минировании» было эвакуировано 4435 человек. Ни по одному из адресов угроза взрыва не подтвердилась.

Как уточняет «Интерфакс», днем поступили звонки о «минировании» ряда магазинов. «Только за пять минут неизвестные «заминировали» магазины на Дмитровском шоссе, Дубнинской улице, Ярославском шоссе и Бибиревской улице. Ведется проверка поступивших угроз», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным РИА «Новости», атаке телефонных террористов подверглись также объекты в Подмосковье. В Реутове и Балашихе из-за анонимных сообщений о «минировании» эвакуируют посетителей и персонал восьми торговых центров. К середине дня из зданий вывели почти три тысячи человек.

Кроме этого, злоумышленники «заминировали» три жилых дома в поселке Островки Раменского района.

Напомним, на этой неделе в столице были «заминированы» Останкинская башня, Казанский и Савеловский вокзалы, гостиница «Космос»», Парк Зарядье, а также школы.

Как сообщал «Новый День», с 25 января по всей России начали поступать массовые сообщения о заложенных бомбах. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале, в Центральной России. Целью атаки, в основном, являются школы, больницы и торговые центры. Во всех случаях полицейские проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

5 февраля в Москве и Подмосковье количество звонков о минировании превысило 200 случаев. Эвакуация затронула порядка 20 тысяч человек.

По словам экспертов, основная опасность «эпидемии телефонного терроризма» заключается в том, что во время эвакуации злоумышленники могут замерить время и маршрут подъезда экстренных служб к месту ЧП, а также увидеть план действий властей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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