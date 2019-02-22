«Царь все-таки хороший, плохие – бояре»: Путин повысит рейтинг через отставку правительства

Содержание и информационное сопровождение послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию могут свидетельствовать, что глава государства намерен «отыграться» после падения рейтингов доверия к себе и власти в целом. Очень похоже, что главный «миф» современной России о «хорошем царе и плохих боярах», который сам Путин пару месяцев назад разрушил, получит «вторую жизнь». Судя по оценкам экспертов, выступавших накануне на заседании дискуссионного клуба «WTF?», не исключен своего рода гамбит – часть министров или даже все правительство «четвертого срока» будет отправлено в отставку.

«Хвост» крымского периода в прошлом. Власть хочет вернуть доверие народа

Выступая на дискуссионной площадке «WTF?», глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров обратил внимание, что сейчас власть пытается вернуть утраченную после пенсионной реформы часть рейтинга, и точечные социальные меры, которые глава государства огласил 20 февраля, направлены именно на это.

«15% россиян, а это миллионы – те, кто до повышения пенсионного возраста поддерживал и одобрял его работу, а теперь нет. Потому, основной упор – это внутренняя повестка. И не политическая, а социально-экономическая. Необходимость этого была понятна и год, и два назад, но был некий «хвост» крымского периода, когда мы были упоены нашей ролью в мире, нашим противостоянием с Западом, наращиванием силовых мускулов. Но сегодня это в прошлом. В прошлом это оказалось примерно 9 месяцев назад после всем известного решения повысить пенсионный возраст. После этого – как отрезало», – констатировал Федоров.

Он подчеркнул, что посыл «верьте мне и все будет хорошо» уже не удовлетворяет людей – после лета 2018 года жители РФ стали гораздо более требовательными. «Общество стало менее терпимо к тому, что оно считает слабой, недостаточной или даже возмутительно неэффективной работой государства. Людей сейчас не особо интересует война и даже космические корабли. Это все, конечно, весело, но это на торте розочки. Сейчас это не продаётся или продаётся в комплексе. Сегодня для людей важнее другое – их доходы, рост экономики, социальный вопросы, состояние систем здравоохранения, образования, социальной помощи, пенсионной системы, будущее их детей», – сказал эксперт.

По его оценке, «всем хочется позитивного эффекта уже сейчас, поэтому предложена серия точечных и конкретных мер». Федоров отметил, что социологи уже сейчас фиксируют небольшой рост рейтинга, но остается вопрос, насколько вырастет рейтинг и насколько долгим будет эффект.

«Идеи» понравились, а кто это будет делать?

Политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, выступая на заседании клуба, обратил внимание, что глава государства озвучил «классические популистские идеи», которые народ хотел услышать. При этом эксперт напомнил, что некоторые задачи послания декларируется властью уже давно, но реальных социальных шагов как не было, так и нет.

«Слова, которые сказал президент, очень правильные и нужные, но вопрос про раскачу – мы это уже неоднократно слышали, это все уже не первый раз сказано. Идеи народу понравились: народ хочет меньше платить по ипотеке, больше получать денег за ребенка. Вопрос в том, как эти во многом социально ориентированные идеи будет реализовывать абсолютно насквозь либеральный блок правительства. Здесь лично у меня возникает диссонанс», – сказал Бондаренко.

В комментарии РИА «Новый День» он пояснил, что «есть разумные сомнения в том, что они (нынешнее правительство) будут заложенные в послании шаги выполнять».

«Есть сомнения в том, что эти люди будут выполнять социальные преобразования. Они не про это, они – про увеличение пенсионного возраста, сокращение социальных моментов. Они про либерализацию, за сокращение социалки, а не ее увеличение», – подчеркнул Бондаренко.

С его точки зрения, у нынешнего правительства есть большое искушение отделаться раздачей «слонов», социальных подачек населению, в то время, как нужны именно системные решения. «Тут плюс 5 тысяч, тут еще что-то. Но если не менять систему, это останется на уровне раздачи подачек, через год придется еще больше раздавать и, в конце концов, действительно, денег просто не хватит», – считает эксперт.

По его оценке, преобразования в первую очередь могут быть связаны с отставкой нынешних представителей финансово-экономического блока. «Он (финансово-экономический блок правительства) целиком и полностью ультралиберален. Социалка подвязана под финансово-экономический блок. Тогда надо либо их увольнять, либо система будет изменяться. Было бы хорошо поменять некоторых чиновников», – отметил Бондаренко.

«Папа с войны вернулся домой»

По словам представителя КПРФ Петра Юсова, послание – первая за долгое время попытка президента вернуться во внутреннюю повестку. «Очень долго не занимался Путин внутренней повесткой. На самом деле происходит проблема, с которой Путин пытается бороться. Его послание обращено непосредственно к правящей элите. Сейчас происходит угасание управленцев во власти, а это путь к краху. Он пытается достучаться до них», – считает Юсов.

«Задачи, которые он (Путин) поставил перед чиновниками, должны выполняться командой, которая была все эти годы. Но команда способна делать только то, что они делали все эти годы. У сегодняшних чиновников нет иной идеологии, кроме идеологии наживы. Поэтому, скорее всего, мы стоим перед неизбежным – перед скорой отставкой правительства и мощными перестановками. Тот самый губернаторопад только усилится – будут смотреть, кто работает эффективно, а кто нет», – полагает Юсов.

Политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август со своей стороны согласилась, что для чиновников прозвучал довольно конкретный звонок. «Я очень надеюсь, что чиновники услышали это – «ребята, если вы с таким настроением будет подступать к снаряду, то лучше вообще этого не делать». Мы видели, как у нас прекрасно чиновники обращались с языком, как они разговаривали с людьми. В последнее время это очень часто уходило в Интернет, «эффект Глацких» уже стал нарицательным», – отметила она.

Директор АНО НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева обратила внимание, что глава государства также впервые сказал, что закон может быть несправедливым. «Есть законы, но это не значит, что это справедливо. Это даже больше чем социальные меры, которые приложены. Это меняет смысл, это меняет чиновничий подход», – считает она.

По словам организатора, дискуссионного клуба WTF, известного политолога Дмитрия Гусева, в экспертной среде послание было воспринято как сигнал – «папа с войны вернулся домой, сейчас будет наводить порядок в доме». «С одной стороны, будет хорошо, но кто плохо себя ведет, через годик получит по шапке. Вот такой смысл. Я с этим согласен», – сказал он.

Как ранее сообщал «Новый День», 20 февраля Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Он заявил о необходимости социальной поддержки семей, борьбы с бедностью, и анонсировал новое оружие. Президент подчеркнул, что уже в этом году граждане должны почувствовать реальное улучшение жизни.

Исходя из тональности и акцентов, которые были озвучены экспертам, может сделать вывод, что сейчас в стране будет осуществлена попытка вернуться к главной скрепе, которая во многом удерживала рейтинг президента – все- таки плохие – бояре, а царь – хороший.

Москва, Мария Вяткина

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