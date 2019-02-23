Маршруты все подтверждают: в Cеть слили детали встречи юриста ФБК Соболь и петербургского ресторатора Пригожина

В Интернете опубликованы маршруты передвижения юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь в день её встречи с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Сама соратница блогера Алексея Навального продолжает утверждать, что никакой встречи не было. Однако скрины маршрутов, опубликованные ТГ-каналом «Силовики», опровергают её слова. Упомянутые данные, напротив, свидетельствуют о том, что в день встречи Пригожин и Соболь были вместе в имидж-студии на Невском проспекте.

Как следует из сообщения ТГ-канала, общение бизнесмена с сотрудницей ФБК продлилось недолго – порядка 15 минут. После её завершения Пригожин покинул имидж-студию спустя 15 минут на иномарке, а юрист ФБК через 25 минут на такси.

Также по данным канала, петербургский ресторатор встречался с юристом ФБК у входа в вегетарианское кафе «Лаор». Известно, что по прошествии десяти минут соратница Навального отправилась на общественное мероприятие.

Пресс-служба возглавляемого бизнесменом предприятия «Конкорд» подтвердила факт встречи, в то время как юрист ФБК его категорически отрицает.

Ранее Евгений Пригожин сообщил о том, что блогер Алексей Навальный предлагал ему прекратить нападки на «Конкорд» в обмен на 300 миллионов рублей. Не так давно ФБК голословно обвинил предприятие в заболевании детей в детских садах Москвы. Деньги, как заявил Алексей, ему нужны для проведения муниципальной компании в преддверии выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Бизнесмен уточнил, что на раздумья Навальный дал ему 2 недели. После чего с ним связалась Любовь Соболь и попросила о встрече. В ходе беседы с юристом ФБК Пригожин ответил категорическим отказом на предложение Навального. Предприниматель заявил, что не желает быть жертвой банального шантажа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.02.19

Эксперты подсчитали число мужчин и женщин в России. / В США обвиняемый в экономических преступлениях россиянин признал вину. / Эксперт рассказал, как Навальный и Соболь «пристраиваются» к проблемам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»