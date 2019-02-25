В Москве «джентльмен» под угрозой пистолета убедил подростка купить еду для дамы

В Москве 35-летний мужчина заставил подростка купить еду в ресторане. В качестве средства убеждения он использовал пистолет. Сейчас с жителем столицы работают следователи.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, инцидент произошел утром недалеко от жилых домов в Головинском районе столицы. К мальчику подошел незнакомый мужчина, пригрозил ему пистолетом и заставил купить еду для своей знакомой в ресторане быстрого питания, после чего скрылся.

Следователям удалось отыскать вооруженного «джентльмена». Им оказался 35-летний житель столицы, пистолет оказался пневматическим. Меру пресечения для мужчины изберет суд. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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