Новая волна «минирований» в Москве: анонимы атаковали суды и ТЭЦ

В Москве из-за анонимных сообщений о минировании полиция проверяет пять зданий судов и 14 ТЭЦ. Новая «волна» сообщений об угрозах взрыва началась около 10 часов утра.

Из зданий эвакуировано в общей сложности несколько тысяч человек. Только из зданий Мосгорсуда и Гагаринского районного суда для проверки анонимных сообщений выведено около 700 человек, передает «Интерфакс».

Угрозы взрывов поступали не только в суды. В частности, как уточняет РИА «Новости», были также «заминированы» ТЭЦ-8, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26. Они находятся Остаповском проезде, улице Генерала Дорохова и Востряковском проезде, а также на Бережковской набережной и 3-й Хорошевской улице.

Как сообщал «Новый День», с 25 января по всей России начали массово поступать сообщения о заложенных бомбах. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале, в Центральной России. Целью атаки, в основном, являются школы, больницы и торговые центры. Во всех случаях полицейские проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

5 февраля в Москве и Подмосковье количество звонков о минировании превысило 200 случаев. Эвакуация затронула порядка 20 тысяч человек. На прошлой неделе только за сутки поступили сообщения о «минировании» более 700 отделений банков, а также десятков школ и магазинов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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