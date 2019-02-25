В Подмосковье будут судить членов ОПГ, с которой списали «Бригаду»

В подмосковном главке Следственного комитета завершено расследование резонансного уголовного дела предполагаемых участников одной из самых жестоких ОПГ 90-х – ореховской. Фигурантов дела обвиняют в покушениях на главу подмосковного ТЦ «Одинцовское подворье» Сергея Журбу. Бизнесмен выжил, однако в результате покушений убиты были несколько человек из его окружения.

Как пишет «Коммерсантъ», материалы расследования скоро будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Большинство участников ореховской группировки уже отбывает сроки заключения – суд назначил им от 17 лет до пожизненного.

По данным издания, фигуранты уже закончили знакомиться с материалами дела – в ноябре 2017-го им были предоставлены 95 томов. Однако один из них, Анзор Догушев, успел прочесть лишь 40 томов. В итоге следствие ходатайствовало перед судом об ограничении срока ознакомления, и суд принял сторону обвинения, особо отметив, что обвиняемый тратил на чтение материалов от нескольких минут до пары часов в день.

Догушев и еще несколько подозреваемых были задержаны в 2015 году в рамках расследования преступлений ореховской группировки. Часть из них давно находилась в розыске. Среди задержанных – несколько выходцев с Северного Кавказа, откуда, как полагает следствие, они могли привозить оружие для ОПГ. В частности, по информации издания, это Баслан Асакаев – его считают «штатным» киллером ореховской банды.

На сей раз, по данным издания, фигурантов обвиняют в нескольких эпизодах покушений на главу торгового комплекса «Одинцовское подворье». Когда-то совладельцем этого рынка была компания «Финэкс», в учредителях которой были жена и мать одного из лидеров ореховской ОПГ, главы одинцовской «бригады» группировки Дмитрия Белкина. В конце 90-х он покинул Россию и осел в Испании, а руководство рынка выплачивало его родне по $20 тысяч в месяц. Когда в 2011 году Белкин был задержан в Испании, «Одинцовское подворье» платить перестало. Однако соратники Белкина Сергей Фролов (Болтон) и экс-спецназовец Игорь Сосновский (Чипит) попытались убедить руководство возобновить платежи. Для этого, по версии следствия, они организовали серию покушения на главу ТК Сергея Журбу и его окружение. В первый раз в 2010 году джип Журбы расстреляли из автоматов на окраине Одинцово. Тогда погибли водитель бизнесмена Алимхан Халилов и сторож расположенной рядом базы, а сам бизнесмен и его охранник были ранены. Второй раз Журбу ранили в 2014 году на Можайском шоссе – снайпер стрелял из винтовки в спину предпринимателю. Бизнесмен выжил. После этого негодяи решили при следующем покушении использовать противотанковый гранатомет, но не успели: в 2015 году они были задержаны, причем поймали не только предполагаемых исполнителей Анзора Догушева и Беслана Асакаева, но и Фролова с Сосновским.

Учредителями компании «Финэкс» (где ранее значились жена и мать Дмитрия Белкина), теперь, по данным из открытых источников, являются Сергей Журба и некое ООО «I-Гильдия». В учредителях этой компании, согласно открытым данным – два человека: Сергей и Елена Журба.

В числе погибших от рук членов ореховской ОПГ помимо водителя Журбы – оказывавшая бизнесмену юридические услуги известный адвокат Татьяна Акимцева.

Фигурантам дела, по данным «Ъ», инкриминируют покушение на убийство, участие в банде и незаконный оборот оружия и боеприпасов в составе организованной группы.

Ранее Дмитрий Белкин получил пожизненный срок за причастность к многочисленным убийствам, Игорь Сосновский – 18 лет 8 месяцев лишения свободы.

СМИ отмечали, что именно с главаря ореховской группировки Сергея Тимофеева (Сильвестр) авторы популярного сериала «Бригада» списали главного героя ленты Сашу Белого.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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