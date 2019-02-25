Дело на миллиард: завершено расследование финансовых махинаций владельца сети «Корчма Тарас Бульба»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 650 млн рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным СКР, преступления были совершены в период с января 2011 по март 2014 года. По версии следствия, Белойван организовал практику непробития в ресторанах кассовых чеков и отказа в приеме к оплате банковских карт. Кроме этого, он привлек «ночных кассиров», которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания Р-кипер наиболее дорогостоящие заказы за день. Таким образом, в памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки за день, и эти данные указывались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Согласно выводам следователей, всего от уплаты налогов было сокрыто более 650 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по 8 эпизодам п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Отмечается, что следствие в рамках дела впервые использовали «налоговые посты» – инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины. Всего в период работы «налоговых постов» было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн рублей.

Арестовано имущество Белойвана на сумму примерно 400 млн рублей.

В СКР уточнили, что предприниматель признал вину. Сейчас ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому он в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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