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Понедельник, 25 февраля 2019, 18:06 мск

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Россия вооружает Таджикистан: минобороны подарило средства ПВО на $9 млн

Фото: Минобороны РФ

Россия передала Таджикистану военную технику на $9 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В «посылке» оказались радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Таджикистана, передает «Интерфакс».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что поставки осуществлены в рамках выполнения программы модернизации национальных Вооруженных сил. «Российская сторона рассматривает указанную Программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы», – отмечают в минобороны.

Предполагается, что поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и «будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности».

Москва, Мария Вяткина

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