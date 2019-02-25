российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 февраля 2019, 18:06 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Правительство «расщедрилось»: одобрена индексация пенсий сверх прожиточного минимума

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила индексацию пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера. Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании кабинета министров. Задачу проиндексировать пенсии поставил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Как сообщается на сайте правительства РФ, законопроектом предлагается исключить из подсчёта общей суммы текущую индексации пенсии и ежемесячные денежные выплаты, которые пойдут сверх величины прожиточного минимума пенсионера.

«Получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума. – говорится в сообщении. – Предусматривается также осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учётом их индексаций, проведённых в 2019 году».

Законопроект был подготовлен Минтрудом РФ в рамках реализации положений послания президента РФ. «Цель законопроекта – повышение уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров», – подчеркивается в сообщении.

В своем послании Федеральному собранию глава государства заявил, что уже в этом году «индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера».

После этого первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что россияне, получающие пенсии на уровне прожиточного минимума, не ощутили той индексации, которая была обещана всем во время обсуждения пенсионной реформы. «Президент дал четкое указание, чтобы таким пенсионерам обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума», – отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.02.19

Россия вооружает Таджикистан: минобороны подарило средства ПВО на $9 млн. / В России вновь запускают госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». / «Теневая» партия власти: Додон не оправдал надежды Москвы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / правительство РФ

В России вновь запускают госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

России грозит «молочный» кризис: торговые сети оказались не готовы к новым правилам

Путин наобещал россиянам на 120 млрд рублей в год. Минфин уже начал искать деньги

На внешнем рынке пойдет влет: Путин поручил создать бренд «Зеленой продукции»

«Плюшки» для недовольных «мусорной» реформой: кабмин заморозил рост платы за негативное воздействие на экологию

Медведев назначил главу Российского экологического оператора

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на весь алкоголь и пиво

«Серая зона»: легализация скрытой занятости откладывается

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, пенсионная реформа, правительство РФ,

Новости партнеров