«Денежная реформа» в России: лже-сотрудники Пенсионного фонда «обменяли» 86-летнему мужчине почти полмиллиона рублей

В Москве мошенники обманули 86-летнего пенсионера почти на 440 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, аферисты действовали под видом сотрудников Пенсионного фонда, заявив жертве о начавшейся в стране «денежной реформе».

По данным полиции, первоначально неизвестный позвонил престарелому мужчине и представился сотрудником Пенсионного фонда. Злоумышленник заявил, что в связи с новой денежной реформой необходимо произвести замену купюр Банка России. Он заверил пенсионера, что данную операцию можно провести на дому и к нему в скором времени приедут сотрудники пенсионного фонда.

Затем в квартиру потерпевшего якобы для проверки имеющихся денежных средств пришли две женщины. После ухода неизвестных заявитель обнаружил пропажу более 440 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Сотрудникам полиции удалось задержать одну из подозреваемых. Ею оказалась 29-летняя жительница Московской области. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, лица, причастные к преступлению, а также другие возможные эпизоды подобны правонарушений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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