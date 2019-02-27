Венесуэле угрожает военная интервенция: в СовФеде заговорили о «небезызвестной ЧВК»

Совет Федерации «решительно осудил призывы к насилию и свержению законной власти» в Венесуэле и заявил о готовности оказать поддержку Боливарианской республике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее заявление верхняя палата российского парламента приняла в ходе очередного заседания 27 февраля. При этом глава комитета СовФеда по международным делам Константин Косачев заверил коллег, что при обсуждении ситуации в Венесуэле речь об отправке туда российских частных военных компаний не шла.

Вопрос о ЧВК сенатору Косачеву задала его коллега Людмила Нарусова. «Вы совершенно справедливо сказали, что самая большая опасность – это военная интервенция в Венесуэлу, – отметила она. – В СМИ прошло сообщение о намерении послать в Венесуэлу небезызвестную частную военную компанию. Насколько это соответствует действительности?»

Косачев заверил – ни разу за время обсуждения венесуэльского кризиса в комитете по международным делам, которые проходили в открытом и в закрытом режиме, речь о ЧВК не шла. «Ни на одном этапе нигде эта информация не звучала. И я не вижу никаких оснований обсуждать ее здесь, в этих стенах, на основании каких-то сомнительных публикаций в СМИ», – заявил Косачев. «Спасибо», – с удовлетворением поблагодарила его спикер СовФеда Валентина Матвиенко.

В своем заявлении по ситуации в Венесуэле СовФед призвал национальные парламенты других стран и межпарламентские организации вместе выступить в поддержку диалога и против попыток внешнего вмешательства во внутренние дела этого государства.

Косачев напомнил о событиях шестилетней давности, когда «США и ряд их союзников» ввели жесткие экономические санкции против Венесуэлы, «ее законных властей». За это время ущерб экономике республики, по оценкам экспертов, превысил 345 млрд долларов, сообщил сенатор. «Лицемерная гуманитарная помощь в десятки млн долларов несравнима с тем ущербом, который наносят Венесуэле санкции», – подчеркнул он.

Председатель комитета связал сценарий событий в Венесуэле, «который реализуют противники международного права, американцы и их союзники», с событиями вокруг России. «Сначала максимальное создание проблем для экономического и социального развития страны, затем мобилизация гражданского протеста, затем внедрение в умы населения мысли о том, что с этой властью нельзя говорить, ее нужно только свергать. Затем – прямая помощь оппозиции с тем, чтобы осуществить военный переворот. Признаки такого сценария мы видим и в отношении нашей страны», – заявил Косачев.

События, произошедшие в Венесуэле, «смахивают на театральный сценарий», отметил также сенатор. «Но актеры там только со стороны режиссуры, с другой стороны народ Венесуэлы, который находится в заложниках у США, которые хотят переделить мир и назначить лояльные правительства во всех без исключения странах», – заявил Косачев.

«Очевидно, что мы находимся на грани военной интервенции в Венесуэлу, – обратил внимание он, отметив, что США отрицают этот факт «с упорством, достойным лучшего применения». Эта ситуация вынуждает российских сенаторов выйти с заявлением об осуждении действий по призывам к насилию и свержению законной власти в Венесуэле, и заверить республику в готовности оказать ей поддержку. «Мы призываем наших партнеров в других национальных парламентах и межпарламентских организациях занять такую же позицию – выступить в поддержку диалога и против попыток внешнего вмешательства во внутренние дела этого государства», – подытожил Косачев.

Заявление сенаторы поддержали единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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