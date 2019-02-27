Массовая драка школьников в Москве: три девочки попали в больницу

В одной из московских школ произошла массовая драка с участием учеников третьего класса. В результате инцидента три девочки были госпитализированы, передает телеканал «РЕН ТВ».

Сообщается, что у двух пострадавших закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Как уточняет РБК, ЧП произошло в школе №67. Директор образовательного учреждения Андрей Козлов подтвердил изданию информацию об инциденте в школе, но отказался раскрыть подробности. «Да, это было у нас. Мы сначала разберемся у себя, потом опубликуем пресс-релиз. По телефону я ничего пояснять не буду», – сказал он.

Полиция начала проверку обстоятельств случившегося, по результатам которой, как предполагается, будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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