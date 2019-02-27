Драка третьеклассниц в московской школе: СКР начал проверку

Столичный главк Следственного комитета организовал проверку обстоятельств конфликта в московской школе, где в результате драки пострадали малолетние дети. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным СКР, в одной из школ в московском районе Дорогомилово в произошёл конфликт между девочками – учащимися 3-го класса. В результате несколько детей получили незначительные телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение, где после осмотра отпущены домой. В настоящее время жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.

«По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что трем девочкам потребовалась госпитализация, у двух пострадавших закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По данным РБК, ЧП произошло в школе №67. Директор образовательного учреждения Андрей Козлов подтвердил изданию информацию об инциденте, но отказался раскрыть подробности. «Да, это было у нас. Мы сначала разберемся у себя, потом опубликуем пресс-релиз. По телефону я ничего пояснять не буду», – сказал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.19

«В тумбочке денег нет точно». Глава ФНС рассказал, где взять средства на выполнение послания Путина. / В Швеции арестовали шпиона, передававшего секретные данные России. / Российский робот Федор научился стрелять и остался без деталей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»