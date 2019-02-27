«Чувствуется дыхание весны»: в СовФеде пожелали женщинам, чтобы их «любили не только мужчины»

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации в преддверии 8 марта поздравили женщин-сенаторов с наступающим праздником. Все дамы получили по букету цветов, а первый заместитель председателя верхней палаты парламента Николай Федоров пожелал женщинам, чтобы их «любили не только мужчины».

«Чувствуется дыхание весны. Особенно марта, – отметил Федоров. – Это испытывают все, особенно мужчины. Не только потому, что Масленница впереди, но и 8 марта впереди. Мне кажется, что мы на 8 марта ожидаем от наших прекрасных женщин привычного – вы становитесь, по своему опыту рассказываю, еще более привлекательными на 8 марта, еще более соблазнительными и аппетитными». После этих слов в зале послышался смех.

«Я хочу, дорогие мужчины, попросить вас – нас всех – быть достойными любви наших женщин, постараться хотя бы в марте. И не только в марте. И хочу пожелать нашим дорогим женщинам, чтобы вас любили достойные мужчины. И не только мужчины…» – говорить дальше Федорову не дал хохот зала.

«Ну попросили же открыто, искренне, – со смехом «оправдался» Федоров. – Очень современно, по-моему, да? Хочу пожелать всем женщинам от имени мужчин, чтобы мы дарили цветы постоянно... и чуть не сказал – носили на руках».

«Спасибо, Николай Васильевич. Как всегда – очень креативненько», – отозвалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, принимая от своего заместителя букет цветов.

Цветы подарили в преддверии праздника вручили и остальным женщинам-сенаторам.

Следующее заседание верхней палаты парламента состоится уже после праздника – 13 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.19

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