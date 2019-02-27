Крупное мошенничество: в Москве арестован глава управы района Дорогомилово

В Москве арестован экс-глава управы района Дорогомилово Алексей Чепиков. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Санкцию на избрание меры пресечения дал Хорошевский районный суд Москвы.

Чепиков был уволен с должности главы управы района Дорогомилово в пятницу, 22 февраля. В приказе стоит формулировка «по собственной инициативе». В понедельник, 26 февраля, Хорошевский суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно информации на сайте суда, Чепикову инкриминируют ч.4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Как уточняет РБК, срок содержания под стражей для Чепикова установлен до 18 апреля этого года. Адвокат экс-чиновника Руслан Якупов отказался сообщать подробности дела до согласования с доверителем.

Отметим, еще 20 февраля на своей странице в соцсетях Алексей Чепиков сообщал об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший административный округ, лучший район (поселение) города Москвы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году». «Наш район Дорогомилово занял 2 место в городе!» – похвалился чиновник, отметив, что «находится в приподнятом настроении».

В должность главы управы Чепиков вступил в марте 2017 года. Ранее он возглавлял районное ГБУ «Жилищник».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.19

Электронное голосование на выборах: риск фальсификаций остается высоким. / Отдохнем «на том свете»: летний отпуск стал слишком дорогим для большинства россиян. / «Говорили на повышенных тонах»: журналисты нашли очевидцев встречи Пригожина и Соболь в Петербурге. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»