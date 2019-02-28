9 тысяч за труп: в Подмосковье раскрыт сговор сотрудников «скорой» с ритуальщиками

В Подмосковье сотрудники скорой помощи «сливали» в похоронное бюро информацию об умерших. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, цена за данные о покойнике составляла примерно 9 тысяч рублей.

По данным ведомства, в махинациях участвовали сотрудники ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Медработники, используя свое служебное положение, пользовались доступом к сведениям о фактах смерти граждан на территории Балашихи. Анкетные данные, место проживания и контактные телефоны ближайших родственников передавались сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги.

После этого, как выяснили следователи, ритуальщики выезжали по месту жительства умершего и предлагали свои услуги. Часть денег они платили сотрудникам станции скорой помощи – до 9 тысяч рублей за информацию о каждом умершем. При этом, в СКР отмечают, что некоторая часть услуг по погребению, которые входили в возмездный договор, согласно Федеральному закону «О погребении и похоронном деле», предоставляется на безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенного лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, речь может идти примерно о 100 потерпевших.

В настоящий момент проведены обыски по местам жительства сотрудников ритуальной службы и медицинских работников, в также в самом ритуальном агентстве и диспетчерской «скорой помощи». Изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, а также компьютерная техника и телефоны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.19

Западные страны и Украина фактически считают Крым российским. / Россиян предупредили о скачке цен на молоко, хлеб и гречку. / Самолет Utair рейса Уфа-Москва вернулся в аэропорт из-за ЧП с двигателем. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»