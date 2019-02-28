В центре Москвы избит генерал-полковник в отставке

В Москве генерал-полковник в отставке, бывший первый замминистра промышленности Александр Бриндиков попал в реанимацию после драки с двумя мужчинами, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ЧП произошло днем 27 февраля на Малой Никитской. Между Бриндиковым и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате, он получил сильные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в Центральный военный клинический госпиталь им. П.Мандрыкина. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и лица. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Бриндиков – бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и энергетики РФ. С 1999 по 2001 год он занимал пост советника заместителя председателя правительства России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.02.19

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