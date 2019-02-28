Дело кровавой банды «Кости Большого»: следствие завершено

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении членов банды Константина Пискарева, известного под прозвищем «Костя Большой», участники которой причастны, в том числе, к резонансному убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко. Как сообщила пресс-служба ведомства, всего на счету группировки более 20 убийств и других особо тяжкий преступлений.

Следователи выяснили, что банда была создана Пискаревым в период с 1996 по 1999 годы Константин Пискарев. В ее состав в разное время вошли Александр Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Андрей Столяров, Сергей Безруков, Дмитрий и Николай Юровы, а также иные лица. Первые преступления были совершены еще в конце 90-х годов, однако установить причастных к ним лиц тогда не удалось.

Выйти на след этой банды следователям совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и ФСБ России удалось в 2016 году в процессе работы по раскрытию убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко. Была установлена взаимосвязь между рядом подобных преступлений. Порядка двух десятков уголовных дел были соединены в одно производство.

В СКР отметили, что следственная группа по крупицам восстанавливала события многолетней давности, и благодаря грамотной тактике следователей удалось установить причастных к убийствам лиц. Деятельность банды была пресечена в 2016 году после задержания ее участников. В указанный период времени членами банды на территории Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации был убит 21 человек, в том числе Душко, а также совершены другие тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом деятельность банды характеризовалась устойчивостью, строгой дисциплиной, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией, что помогало им длительный период избегать задержания.

Тем не менее, следствием установлено, что участники банды посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с ее лидером, не соглашались с его требованиями в части предпринимательской деятельности. Также произошло и в случае убийства Евгения Душко. По данным следствия, в 2011 году между Пискаревым и Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения Сергиев Посад, в результате которого коммерческие интересы лидера банды могли пострадать.

«По указанию главаря преступной группировки один из ее участников Сергей Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле, месте проживания жертвы. Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле, которым управлял Безруков, прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома и сядет в автомобиль, Констинтин Пискарев подошел к нему и произвел не менее 7 выстрелов из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве отметили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 9 фигурантов направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В зависимости от роли каждого им вменяются преступления, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 209; п. «а» ч. 3 ст. 126; п.п. «а», «б», «в», «д» «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105; ч. 1 и ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (бандитизм; покушения на убийства и убийства; похищение человека; незаконный оборот оружия; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Кроме того, Безруков и Мишин продолжают знакомиться с материалами выделенных в отношении них уголовных дел. Сарьян объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое соучастников – Лупичев и Земцов уже осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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