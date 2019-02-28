Мошенничество на 5 млрд: суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру «Алмазювелирэкспорта»

Суд признал виновным бывшего топ-менеджера ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина в мошенничестве в особо крупном размере – речь идет о ущербе государству на 5 млрд рублей.

Следствием и судом установлено, что с 2007 по 2011 годы Виктор Афонин, работая топ-менеджером компании ФГУП «Алмазювелирэкспорт», оказал влияние на сотрудников банка ЗАО «МАБ» для хищения депозитных денежных средств, размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в кредитном учреждении. Его брат Борис, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел мошенническим путем деньгами, получив кредиты. Своими действиями Афонины причинили ущерб бюджету РФ на сумму свыше 5 млрд рублей, – уточнили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

В рамках уголовного дела был проведен значительный объем следственных действий, в том числе допрошено более 50 свидетелей, проведено более 30 очных ставок. Изъято 700 томов финансовой документации, которые признаны вещественными доказательствами. При тщательном изучении указанной документации были пошагово выявлены преступные схемы, которые использовали братья в своей деятельности.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме. На имущество братьев был наложен арест на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Приговором суда Виктору Афонину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ранее его брата Бориса Афонина суд отправил в колонию на 4,5 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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