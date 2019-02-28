ЧП в Подмосковье: на дачный дом упал самолет, есть погибшие

В Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего, по предварительным данным, два человека погибли, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Сообщается, что ЧП произошло в Коломенском на территории садового товарищества «Отдых». По информации РИА «Новости», при падении самолет задел дачный дом и рухнул на его участке.

По предварительным данным, двое человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.19

Начало марта ожидается снежным: Москву подморозит и заметет. / В России растет число преступлений в отношении подростков. / Мошенничество на 5 млрд: суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру «Алмазювелирэкспорта». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»