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Четверг, 28 февраля 2019, 16:04 мск

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ЧП в Подмосковье: на дачный дом упал самолет, есть погибшие

В Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего, по предварительным данным, два человека погибли, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Сообщается, что ЧП произошло в Коломенском на территории садового товарищества «Отдых». По информации РИА «Новости», при падении самолет задел дачный дом и рухнул на его участке.

По предварительным данным, двое человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы, ЧП в Подмосковье,

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