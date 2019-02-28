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Четверг, 28 февраля 2019, 18:05 мск

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Медведев пообещал пенсионерам деньги не позднее 1 июля

Фото: официальный сайт «Единой России»

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что Государственная дума одобрит поправки о перерасчете пенсий в весеннюю сессию, чтобы деньги были выплачены не позднее 1 июля. Об этом премьер заявил сегодня на заседании кабинета министров.

Медведев напомнил, что действующий закон предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать не меньше прожиточного минимума пенсионера. Однако этот минимум зачастую достигался именно за счёт индексаций и надбавок.

«Поправки в закон, которые мы сегодня рассматриваем, принципиальным образом эту систему меняют. Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона. И только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера – на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году», – уточнил премьер, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной Думой уже в весеннюю сессию. Неработающие пенсионеры получат перерасчёт с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», – сказал Медведев.

Напомним, на перерасчете пенсий настоял президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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