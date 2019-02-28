Роскомнадзор наказал Facebook: компании грозит «смешной» штраф

Сегодня Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. «Документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», – отметили в ведомстве, уточнив, что Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook соответствующий мотивированный запрос 17 декабря 2018 года.

Согласно статье 19.7 КоАП, за непредставление в государственный орган, осуществляющему государственный контроль (надзор) сведений предполагается штраф для граждан от ста до трехсот рублей, для на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей, для юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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