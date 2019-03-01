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Пятница, 1 марта 2019, 11:07 мск

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Lexus врезался в машину ДПС: погиб полицейский

В Москве сотрудник ДПС погиб в аварии с автомобилем Lexus. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 28 февраля 2019 года на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. При въезде в Гагаринский тоннель водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и врезался в стоящий автомобиль ДПС с находящимися в салоне инспекторами. В результате столкновения одному из сотрудников были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Водитель Lexus был задержан на месте аварии. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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