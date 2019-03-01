Штрафная «вафельница»: 5 секунд – тысяча рублей

В Москве вновь ужесточены правила использования личного транспорта. С сегодняшнего дня автолюбителей начнут штрафовать за остановку на «вафельной» разметке, нанесенной на перекрестках. Как отметили пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), нарушителям придется заплатить 1 тысячу рублей.

Теперь выезжать на перекресток даже при зеленом сигнале светофора разрешается только в том случае, если водитель может свободно проехать – остановка более чем на 5 секунд и помеха другим автомобилям будет караться штрафом.

В ЦОДД уточнили, что в настоящее время данная разметка нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема «запирания» перекрестков. Первый перекресток, где с сегодняшнего дня нарушители начнут получать штрафы – пересечение Садового кольца и Орликова переулка. В течение весны, нововведения коснутся еще 40 перекрестков.

Сообщается также, что для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий нарушения, из которых четыре обзорных снимка самого нарушения с указанием даты и времени нарушения, траектории движения транспортного средства нарушителя и фиксации работы светофора в красном режиме. Административная ответственность предусматривает наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Стоит отметить, что столичные власти ранее ужесточили правила пользования платными автопарковками в центре Москвы. Как сообщал «Новый День», с 15 декабря максимальный тариф за стоянке был повышен с 200 до 380 рублей в час. Кроме того, с 1 января увеличилась стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта. Так, эвакуация наиболее массового сегмента машин – с мощностью двигателей от 80 до 250 л.с. подорожала на 4% до 5,2 тысячи рублей. 9 января вступил в силу городской закон, который увеличивает штраф за неоплаченную парковку до 5 тысяч рублей.

Московские власти также разрабатывают «дорожную карту» введении в столице ограничений для неэкологичного автотранспорта. Проект планируется представить 4 марта. Ответственным лицом за «проработку данного вопроса» является вице-мэр Максим Ликсутов.

Действия столичных властей в сфере регулирования дорожного движения вызывает массовое недовольство горожан. Москвичи выступают против политики мэра Собянина и собирают подписи под петицией президенту РФ с требованием отправить Ликсутова в отставку. Петицию «Останови Ликсутова!» подписали уже более 147 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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