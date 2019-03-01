В Москву пришла протестная весна

Весна в российской столице начнется с протестов: в ближайшие выходные в Москве пройдет сразу несколько митингов, на которых недоверие властям выразят дольщики, автомобилисты и пешеходы, а также врачи, жители районов Зюзино и активисты Хамовников.

Так, 2 марта, в субботу, на акцию протеста выйдут жители района Хамовники – они намерены встретиться в 12 часов в сквере у станции метро Парк Культуры. Организаторами митинга стали левые партии и движения. Участники акции выступят против повышения цен на товары первой необходимости, против роста тарифов ЖКХ и общего падения уровня жизни. Жители центра Москвы традиционно проявляют гражданскую позицию весьма активно – ранее Хамовникам удалось отбиться от программы реновации и переселения из собственных квартир.

В полдень намерены собраться на митинг обманутые дольщики всего столичного региона. На своих форумах люди предлагают выйти на акцию в желтых жилетах. Протестующие потребуют отставки председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, генерального прокурора Юрия Чайки, а также роспуска Государственной думы РФ.

Активисты отмечают, что федеральная власть заботится только о будущих дольщиках, а для тех, кто уже годами ждет сдачи уже оплаченных квартир, эти законы бесполезны. Участники митинга выдвинут требование реализовать четкую схему достраивания их жилья: принять федеральный закон по восстановлению прав обманутых дольщиков, создать адресную целевую программу достройки каждого проблемного объекта с субсидиями из федерального и региональных бюджетов под жестким контролем Счетной палаты.

Акция дольщиков пройдет на площади Краснопресненской заставы, это станция метро Улица 1905 года.

Массовый митинг против применения в Москве дорожных реагентов пройдет также 2 марта на площади возле памятника ополченцам Пролетарского района – это территория около метро «Автозаводская». Акция по инициативе движения «МосСовет» продлится с 13 до 15 часов под лозунгами «Противогололедные реагенты вредят экологии Москвы!», «Требуем соблюдать технологию зимней уборки московских улиц!»

Активисты отмечают, что в столице не соблюдается технология зимней уборки, в результате горожане несколько зимних месяцев существуют в токсичной среде, которая вредит их здоровью. Так, антигололедные средства, закупленные властями в больших объемах, дворники сыплют на тротуары лопатами с тележек так, что на асфальте сначала образуются сугробы из реагента, а через несколько часов – грязная снеговая «каша», которую по технологии следует убирать. Однако этого не делается, и люди вынуждены ходить по щиколотку в соленых лужах даже при минусовой температуре. Реагент разъедает до язв лапы домашних животных, портит обувь и автомобили москвичей.

В «МосСовете» призвали горожан приносить собранный с дорог реагент – здесь намерены сдать его на анализ и выяснить, чем на самом деле «травят москвичей». Активисты движения заподозрили, что рассыпанное на дорогах вещество может являться дешевым и вредным аналогом того средства, которое чиновникам полагалось закупить. Как именно следует собирать образцы, подробно рассказано на сайте движения. На митинге 2 марта выступят эксперты, районные активисты, муниципальные депутаты и представители оппозиции.

В воскресенье, 3 марта, протестовать будут жители столичного района Зюзино, которые уже несколько месяцев воюют с чиновниками мэрии за роддом №10. Учреждение было закрыто после проверки Роспотребнадзора на 90 дней, однако в срок не открылось, а врачи стали получать уведомления о переводе на другую работу. Люди требуют сохранить роддом и протестуют против строительства на его месте жилого комплекса или торгового центра. «Чиновники хотят закрыть 10-й роддом у метро «Каховская». Приходите на митинг за сохранение роддома!» – говорится в группе местных активистов «Штаб Зюзино» в соцсетях. Этот митинг начнется в 13.00 на сцене у пруда в парке Зюзино. «Митинг согласован с префектурой в форме встречи с депутатами», – говорится в сообщении.

Муниципальный депутат Константин Янаускас на своей странице подтвердил встречу, пояснив, что к такой форме акции пришлось прибегнуть потому, что в ответ на уведомление жителей района о предстоящем митинге, зюзинские чиновники предложили протестующим идти митинговать в парке Сокольники. «Это потрясающая степень неуважения к людям, на руках которых родилась половина нашего района», – подчеркнул он. В Зюзино зовут не только жителей района, но и всех неравнодушных москвичей.

Ранее политологи предрекали рост протестной активности в стране с приходом весны, отмечая, что накопленный негатив от пенсионной реформы, повышения НДС и других непопулярных решений власти выведет людей на улицы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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