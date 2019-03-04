«Длинные ковши» возвращаются? Прокуратура Москва возбудила 10 уголовных дел за самострои

Прокуратура Москвы после обращений столичного правительства возбудила десять уголовных дел по факту возведения и эксплуатации самостроев. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в Пресненском районе, вопреки установленному порядку и без разрешительной документации, было незаконно возведено помещение, которое потом использовалось как хостел, что может расцениваться как самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК РФ). На севере Москвы коммерческая организация самовольно и незаконно возвела на земельном участке площадью свыше 1000 кв метров торговый павильон, что также стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Также было установлено, что на юго-западе Москвы в районе Теплый Стан коммерческая организация самовольно возвела на земельном участке капительное нежилое двухэтажное здание общей площадью более 1000 кв метров. При этом земельный участок находится в собственности города, он представлялся в аренду для строительства и эксплуатации некапитального торгового павильона. Кампания сдавала павильоны в аренду по заниженной стоимости, тем самым причинив ущерб городскому бюджету на сумму свыше 6 млн рублей.

Общая площадь незаконной застройки по возбужденным уголовным делам превышает 4 тысячи кв метров, ущерб, причиненный Москве, исчисляется миллионами рублей.

Возбуждены уголовные дела, в том числе по ч. 1 ст. 330 («Самоуправство») УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 165 («Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием») УК РФ.

В прокуратуре отмечают, что в рамках проверки был вскрыт факт эксплуатации объекта капитального строительства с признаками незаконного переустройства – надстройки дополнительных этажей в отсутствии разрешения на реконструкцию и ввода в эксплуатацию. Компания и руководитель привлечены к административной ответственности по ст. 9.5 («Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию») КоАП РФ.

В настоящий момент расследование уголовных дел и устранение нарушений поставлены на контроль прокуратуры города.

Напомним, в августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с самовольным строительством. В законе было дано определение самовольным постройкам, а также конкретизированы основания для их сноса. Теперь, незаконной может быть признана любая постройка, нарушающая правила, установленные на момент начала ее строительства.

Ранее – в декабре 2015 года правительство Москвы приняло решение по демонтажу самостроя. В первый «черный список» попали 104 сооружений, которые были снесены в ночь на 9 февраля 2016 года. Среди «самостроев» оказались небольшие ларьки и крупные торговые павильоны, которые функционировали десятки лет. Многие собственники снесенных торговых точек заявляли, что их строения оформлены на законных основаниях и были готовы предоставить подтверждающие документы. Мэр Москвы Сергей Собянин на это ответил, что «нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем».

После этого в столице было еще несколько «ночей длинных ковшей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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