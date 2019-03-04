Уже скоро: старым автомобилям запретят ездить по Москве и Питеру

Власти подготовили «дорожную карту» по введению в Москве и Санкт-Петербурге пилотных зон, куда запретят проезжать неэкологичным старым автомобилям. Точные данные о готовящихся нововведениях еще не известны, но эксперты уже опасаются, что попытки ограничить въезд старых машин в «экологически чистые районы», вероятнее всего, обернется новым способом зарабатывания денег на горожанах.

Как пишет «Коммерсантъ», после рекомендаций президентского Совета по правам человека о необходимости борьбы с загрязнением воздуха в столичном регионе Минтранс, МВД, Минпромторг, Минприроды совместно с правительством Москвы и Санкт-Петербурга разработали «дорожную карту», которая сейчас находится на согласовании ведомствами. Подробности нововведения власти не раскрывают, однако известно, что власти Москвы и Санкт-Петербурга смогут сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии.

При этом, как сообщается, что к октябрю МВД и Минтранс планируют разработать поправки в КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.

Стоит отметить, что указатель был введен в ПДД в июле 2018 года. На нем обозначается экологический класс двигателя автомобилей, которые могут ездить по трассе – «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4». Сегодня для нарушителей требований этого знака применяется штраф 500 рублей. Сейчас в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией.

В то же время эксперты обращают внимание, что основная проблема будет заключаться в определении экологического класса машины. В России около 30% всего автопарка – более 20 млн автомобилей – старше десяти лет. Неизвестно, как будет назначаться штраф для машины без экологического класса, если он проедет под камерой в чистую зону.

По оценкам специалистов, чтобы вписать класс в ПТС, нужно обратиться в специализированную лабораторию или фирму и заплатить около 3-5 тысяч рублей. Предполагается, что Минпромторг к октябрю разработает «упрощенный порядок» присвоения класса для старых машин.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, существует опасность, что власти могут просто автоматически приравнять к «нулевому» («Евро-0») классу все автомобили, у которых в документах нет данных. «На практике ее извратят так, что по Москве условно старым автомобилям вообще запретят ездить. У людей не останется выбора, придется платить штрафы. Идею эту быстро подхватят все города. Заявляется, что все это делается для защиты экологии, но по факту речь идет о новом способе зарабатывания денег. Идея Минтранса повысить штраф с этим напрямую и связана», – сказал Лысаков.

По его оценке, для улучшения экологии городов нужно сначала исключить продажу контрафактного топлива и убрать с дороги «чадящие автобусы и грузовики».

Стоит отметить, что в департаменте транспорта Москвы признали, что первом этапе ограничения действительно должны рассматриваться, прежде всего, для движения грузового транспорта и автобусов. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга уточнили, что намерены «провести дополнительные исследования на предмет установления оптимальных территориальных границ пилотной зоны». «Пока нет никаких конкретных действий, мы ждем инструкций из Москвы. Это очень сложная история, много подводных камней, много всего нужно еще сделать», – отметили в администрации северной столицы.

Москва, Мария Вяткина

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