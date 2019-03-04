Россия проигрывает «лунную гонку»: впереди США и Китай

Россия продолжает уступать космос Америке и Китаю. Согласно выводам научно-производственного объединения «Энергомаш», отставание от конкурентов в создании сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс достигло трех лет.

«Большинство стран-космических держав, и Россия не исключение, уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 году, в то время как в России этот срок – 2028 год», – говорится в сообщении НПО об итогах 2018 года.

По словам генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, российским компаниям, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность, нужно учиться делать продукцию быстро и дешево. Он также отметил, что на предприятии внедряется цифровая культура и ее нужно принимать. «Американские, китайские, европейские компании уже давно существуют в этих процессах, НПО Энергомаш же пока находится на начальном этапе, у нас создана техническая база и нам необходимо догонять международных коллег, в 2019 году выйти на уровень, позволяющий контролировать ход производства, проектирования, технологически процессов, уметь их правильно оценивать и корректировать в случае необходимости» – сказал Арбузов.

Напомним, в настоящее время только в США проекты сверхтяжелых ракет грузоподъемностью от 50 тонн доведены до этапа сборки носителей. В феврале 2018 года американская компания SpaceX запустила носитель Falcon Heavy, способный выводить на низкую околоземную орбиту до 64 тонн грузов. В июне 2020 года планируется первый пуск американской ракеты SLS, способной доставлять в космос более 130 тонн грузов в максимальной конфигурации. Китайская сверхтяжелая ракета Long March 9, способная выводить до 140 тонн грузов, должна выйти в космос в 2025 году.

В декабре 2018 года сообщалось, что Россия сможет принять участие в создании международной окололунной станции Gateway не раньше 2026 года.

Первый пуск создаваемой российской сверхтяжелой ракеты первого этапа (СТК-1 или «Енисей»), предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту груз массой от 88 до 103 тонн, запланировано провести в 2028 году с космодрома Восточный. Старт СТК-2 («Дон»), способной нести 125-130 тонн, запланирован на 2029 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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