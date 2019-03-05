«Наказание ремнем» подростка в магазине: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после «наказания» ремнем подростка в магазине. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в инциденте есть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

По данным следствия, ЧП произошло 28 февраля в магазине на 15-й Парковой улице. Двое подростков взяли печатную рекламную продукцию, чтобы затем сдать ее в качестве макулатуры.

«Продавец магазина, посчитав, что подростки хотят похитить буклеты, потребовал от последних проследовать в подсобное помещение для дальнейшего разбирательства. После чего между ними произошла словесная ссора, в ходе которой сотрудник магазина вытащил ремень и нанес юноше не менее десяти ударов. Его действия были пресечены другим сотрудником, а несовершеннолетние отпущены», – уточнили в СКР подробности инцидента.

Как предполагается, в ближайшее время в отношении сотрудника магазина, устроившего «наказание ремнем», будет избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.19

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